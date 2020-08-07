Глава ЦИК Белоруссии считает, что целью альтернативного голосования на выборах могут быть массовые беспорядки

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что интернет-платформа "Голос" для электронного голосования - "преступный проект", направленный на организацию массовых беспорядков.

"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - сказала Ермошина в видеообращении.

Она назвала данную платформу "политической аферой", организаторы которой, по сути, пытаются создать "теневой Центризбирком".

Глава ЦИК напомнила, что в соответствии с законодательством Белоруссии организацию выборов в стране обеспечивают избирательные комиссии. "Никакая другая структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести (воедино - ИФ) голоса избирателей, не является законной, по сути дела, она подменяет своей деятельностью ЦИК", - подчеркнула Ермошина.

Председатель Центризбиркома также заявила, что поражена тем, что данный "вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах (Светлана Тихановская - ИФ)". "Она просто, наверное, не понимает всех последствий этого, а может быть, понимает и действует так специально", - заметила Ермошина.

Она также обратила внимание на то, что везде в мире к электронному голосованию подходят настороженно, хотя и создаются очень надежные и дорогостоящие системы защиты, они используются в качестве эксперимента.

Председатель Центризбиркома заметила, что "достаточно легкой манипуляции", и результаты электронного голосования "могут быть искажены любым удобным способом и в удобном варианте для того, кто заказал подобный тип (голосования - ИФ)".

Ермошина также считает некорректным сравнивать такое голосование с опросом социологических служб на выходе с участков. "Потому что exit poll - это всегда анонимный опрос. Никаких сведений у лица, которое производит опрос, об избирателе не остается. В то время как направляя фотографию своего бюллетеня, вы, по сути дела, представляете свои личные данные, номер своего телефона. Какие последствия этого - личные, экономические для каждого избирателя, когда этим номером начнут пользоваться, мы не знаем. Вспомните, что у многих из вас на мобильные телефоны завязан интернет-банкинг, и подумайте об этом", - сказала Ермошина.

"Таким образом, это и политическая опасность целиком для страны, и возможная экономическая опасность для каждого избирателя", - считает она.

Ермошина также подчеркнула, что реклама этого проекта противозаконна, и выразила надежду, что избиратели проявят "благоразумие".

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 по 8 августа в республике проходит досрочное голосование.