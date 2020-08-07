ЦБ Австралии ожидает падения ВВП на 6% в 2020г, роста на 5% в 2021г

Резервный банк Австралии прогнозирует, что уровень безработицы может оставаться вблизи пикового значения в течение следующего года в случае новых вспышек заболевания COVID-19 и отдельных блокировок для сдерживания распространения инфекции.

Этот пессимистичный сценарий был опубликован ЦБ в пятницу в рамках ежеквартального обзора.

В рамках базового сценария прогнозируется падение ВВП страны на 6% по итогам 2020 года. Безработица ожидается в районе 10% в конце этого года.

Пока РБА считает, что его меры по поддержке экономики работают и что спад не будет таким существенным, как ожидалось ранее, сообщает MarketWatch.

При этом ЦБ заявил, что экономические перспективы остаются весьма неопределенными, в связи с чем ему необходимо рассматривать все возможные варианты развития событий.

Базовый сценарий предполагает, что власти штата Виктория возьмут под контроль последнюю вспышку заболевания, а на других территориях страны не будет происходить сильного ужесточения ограничений. Также предполагается, что международные путешествия останутся приостановленными до середины следующего года.

В этом случае РБА ожидает восстановления экономики страны и ее роста на 5% в следующем году и на 4% в 2022 году. Безработица со временем снизится с пика в районе 10% до 7%. Базовая инфляция, вероятно, будет оставаться ниже отметки 2% в течение нескольких лет.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, подскочил в июне до 7,4% по сравнению с 7,1% в предыдущий месяц.