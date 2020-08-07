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СНГ 07.08.2020 15:03

Глава офиса Зеленского надеется на согласование списков для обмена пленными на ближайших заседаниях ТКГ

Киев надеется на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемыми лицами, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - заявил Ермак во время рабочей поездки президента Украины в Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, удерживаемых в Крыму.

"Также этот список уже передан российской стороне. Мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

Кроме того, Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, в связи с гибелью его сына.

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Тэги: УКРАИНА, ТКГ, ОБМЕН, СПИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]