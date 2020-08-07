Глава офиса Зеленского надеется на согласование списков для обмена пленными на ближайших заседаниях ТКГ

Киев надеется на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемыми лицами, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будут окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - заявил Ермак во время рабочей поездки президента Украины в Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, удерживаемых в Крыму.

"Также этот список уже передан российской стороне. Мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

Кроме того, Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, в связи с гибелью его сына.