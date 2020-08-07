Президент Афганистана просит лойя-джиргу решить вопрос об освобождении последней группы талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал участников открывшегося в пятницу в Кабуле заседания всеафганского совета старейшин - лойя-джирги осознать свою ответственность в решении вопроса об освобождении остающихся 400 пленных членов радикального движения "Талибан" как условия для запуска межафганских переговоров.
"Талибан" заявил, что начнет переговоры с афганским правительством и представителями гражданского общества через три дня, если 400 пленных будут освобождены", - сказал Гани, обращаясь к участникам заседания совета, который созывается в кризисных ситуациях.
При этом, по словам президента, слова которого приводят афганские СМИ, талибы предупредили, что продолжат проливать кровь в стране, если эти пленные не будут освобождены.
Освобождение оставшихся 400 боевиков из представленного радикальным движением "Талибан" списка из 5 тысяч членов группировки - это последнее препятствие на пути запуска межафганских переговоров о мире.
Президент страны ранее заявил, что конституция не позволяет правительству освободить этих людей, поскольку они совершили особо тяжкие преступления, поэтому последнее слово в этом вопросе остается за лойя-джиргой.
"Согласно конституции, освобождение этих 400 заключенных не входит в полномочия президента Афганистана. Мы прошли через многие трудности, чтобы достичь нынешнего очень чувствительного и критического момента. Проведение джирги демонстрирует мою приверженность конституции", - сказал Гани.
По данным СМИ, заседание лойя-джирги, в котором принимают участие две тысячи делегатов, представляющих этно-племенные группы страны, продлится два-три дня.
Между тем, глава комиссии по организации заседания совета старейшин Мохаммад Масум Станекзай заявил накануне заседания, что члены лойя-джирги не имеют полномочий освободить 400 заключенных, они только дают консультации.
"Если джирга примет какое-то решение, оно должно быть одобрено парламентом и афганским правительством", - добавил глава комиссии, который является также руководителем делегации правительства Афганистана на будущих мирных переговорах с талибами.
Спикер нижней палаты парламента Мир Рахман Рахмани заявил, в свою очередь, что правительству для решения судьбы 400 талибов следовало бы созвать внеочередную сессию законодательного органа, а не лойя-джиргу. Рахмани расценил созыв заседания лойя-джирги как нарушение закона, сообщили местные СМИ.
По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, в радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности.
До настоящего времени Кабул выпустил из тюрем 4,6 тыс. талибов. Согласно заявлениям "Талибана", общее число освобожденных афганских силовиков достигло к настоящему времени 1005 человек.
Представитель политического офиса талибов в Катаре Сухайль Шахин заявил телеканалу Tolo News, что решение правительства о созыве лойя-джирги "пагубно для афганского народа и осложнит мирный процесс".
"Любые проволочки с освобождением остающихся пленных будет означать продолжение войны", - сказал представитель радикального движения.
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к лойя-джирга с призывом освободить заключенных талибов.
"Мы признаем, что освобождение этих заключенных является непопулярным. Но эти трудные действия приведут к важному результату, которого так долго добивались афганцы и афганские друзья: сокращению насилия и прямым переговорам, которые приведут к заключению мирного соглашения и прекращению войны", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом США.
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