США возвращают 10%-ные пошлины на импорт алюминия из Канады

Президент США Дональд Трамп возобновил действие заградительных пошлин на ввоз в страну алюминиевой продукции из Канады.

Это произошло чуть более чем через месяц после подписания нового соглашения о торговле между североамериканскими странами, нацеленного на снижение торговых барьеров между Штатами, Мексикой и Канадой, отмечает The Wall Street Journal.

Белый дом заявил, что поставки некоторых видов алюминия растут и оказывают негативное влияние на американскую промышленность, в связи с чем будут введены импортные пошлины в размере 10%.

"Я подписал постановление, которое защитит американскую промышленность путем повторного введения пошлин на алюминий из Канады, - заявил Трамп. - Канада, как обычно, использовала нас в своих интересах".

Изменения вступят в силу 16 августа. Администрация Трампа отменила 10%-ные пошлины на канадский алюминий более года назад.

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд, которая была ключевым участником переговоров по недавнему торговому соглашению, назвала новые тарифы "необоснованными и неприемлемыми". "Во время глобальной пандемии и экономического кризиса последнее, что нужно канадским и американским рабочим, - это новые пошлины, которые повысят издержки производителей и потребителей, затруднят свободную торговлю и ударят по экономике провинций и штатов", - сказала она.

Фриланд добавила, что Канада даст пропорциональный ответ на действия США.