Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с задержанными россиянами, другие актуальные вопросы

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба информирует, что были "обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений".
Между тем, выступая на этой неделе в Минске с посланием парламенту и народу, Лукашенко заявил, что "Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские", и выразил сожаление по этому поводу.
"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - сказал тогда белорусский президент.
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