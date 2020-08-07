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СНГ 07.08.2020 15:08

Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с задержанными россиянами, другие актуальные вопросы

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что были "обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений".

Между тем, выступая на этой неделе в Минске с посланием парламенту и народу, Лукашенко заявил, что "Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские", и выразил сожаление по этому поводу.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - сказал тогда белорусский президент.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]