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ТЭК 07.08.2020 15:15

Нефть продолжает дешеветь, Brent - $44,66 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу.

Однако по итогам недели они могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в пятницу составляет $44,66 за баррель, что на $0,43 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,45 (1,07%), до $41,5 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с распространением коронавируса в мире. По данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных в мире за истекшие сутки выросло почти на 336,5 тыс. и превысило 19 млн. Днем ранее прирост выявленных случаев составил около 273 тыс.

Помимо этого, китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с), и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В пятницу инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в стране в июле. Накануне ведомство сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, что является минимумом с начала пандемии коронавируса.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Экономика США, по всей видимости, движется в правильном направлении, и это должно положительно повлиять на ожидания нефтяного спроса", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

На этой неделе нефтяной рынок поддерживали надежды на достижение соглашения по новому пакету мер поддержки экономики США, снижение запасов нефти в стране и падение долларового индекса ICE Dollar ниже двухлетнего минимума, отмечает аналитик сырьевого рынка ING Уоррен Паттерсон.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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