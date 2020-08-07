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СНГ 07.08.2020 15:26

Путин и Лукашенко договорились изучить факты по задержанию 33 россиян и найти виновных

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко переговорили по телефону и договорились разобраться в ситуации с задержанием в конце июля под Минском 33 россиян и найти виновных в ситуации, сообщает госагентство БелТА

"Одной из главных тем разговора (Путина и Лукашенко по телефону - ИФ) стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации", - говорится в сообщении госагентства.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - отмечается в публикации.

Между тем, пресс-служба Кремля после разговора сообщила: "Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

Как сообщалось, в МИД РФ настаивают на возвращении задержанных в Белоруссии россиян на родину, отмечают недоказанность их вины.

"Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию", - заявила 6 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Как сообщалось, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Офис Генпрокурора Украины обратился к белорусским властям с просьбой о выдаче большей части задержанных, которых Киев подозревает в участии в военных действиях в Донбассе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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