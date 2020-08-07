ЕС призывает белорусские власти провести мирные, свободные и справедливые выборы президента

Евросоюз призывает официальный Минск обеспечить мирные, свободные и справедливые выборы президента, подчеркивает, что соблюдение прав человека в Белоруссии будут в центре внимания при формировании политики ЕС в отношении республики.

"Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только путем мирных, свободных и справедливых выборов. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.