ЕС призывает белорусские власти провести мирные, свободные и справедливые выборы президента

Евросоюз призывает официальный Минск обеспечить мирные, свободные и справедливые выборы президента, подчеркивает, что соблюдение прав человека в Белоруссии будут в центре внимания при формировании политики ЕС в отношении республики.
"Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только путем мирных, свободных и справедливых выборов. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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