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СНГ 07.08.2020 19:28

ЕС призывает белорусские власти провести мирные, свободные и справедливые выборы президента

Евросоюз призывает официальный Минск обеспечить мирные, свободные и справедливые выборы президента, подчеркивает, что соблюдение прав человека в Белоруссии будут в центре внимания при формировании политики ЕС в отношении республики.

"Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только путем мирных, свободных и справедливых выборов. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]