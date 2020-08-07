Глава Евросовета посетит в субботу пострадавший от взрывов Бейрут

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил в твиттере, что направится в субботу в Бейрут для выражения ливанцам солидарности в связи с катастрофическими взрывами 4 августа.

"Я посещу завтра Бейрут, чтобы выразить солидарность ливанскому населению", - написал в пятницу глава Евросовета.

"Потрясенные и опечаленные этой ужасной трагедией, мы солидарны с пострадавшими и окажем помощь", - заверил Мишель.

Он также сообщил, что встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, председателем парламента Набихом Берри, премьер-министром Хасаном Диабом.

Серия взрывов прогремела во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.