ЕСФР предоставит Киргизии кредит на $100 млн

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) принял решение о предоставлении Киргизии кредита объемом $100 млн, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"Действуя как региональный финансовый механизм, фонд в координации с другими международными финансовыми институтами и донорами оказывает значимую поддержку государствам-участникам. Он обеспечивает их финансовую устойчивость и позволяет реализовывать национальные антикризисные программы по противодействию негативным социально-экономическим последствиям пандемии", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, возглавляющий совет ЕФСР.
Кредит из средств ЕФСР будет направлен на реализацию программы правительства и Национального банка Киргизской республики для противодействия влиянию распространения вируса COVID-19 на экономику, финансовый и социальный секторы.
Ранее сообщалось, что ЕФСР предоставит Таджикистану кредит объемом $50 млн сроком на 20 лет под 1% годовых. Льготный период по кредиту - до 10 лет.
Евразийский фонд стабилизации и развития - региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Основным заемщиком средств ЕФСР является Белоруссия, которой было одобрено два кредита на цели бюджетной поддержки на общую сумму $5 млрд. Кроме того, финансовую поддержку в виде инвестиционных и финансовых кредитов, а также грантов получают Таджикистан, Киргизия и Армения.
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