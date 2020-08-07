Президент Ливана не уверен, что взрыв в Бейруте - несчастный случай

Причиной мощнейшего взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетный удар или бомба, заявил в пятницу президент Ливана Мишель Аун.
"Мы еще не выяснили причину. Есть вероятность, что это было вмешательство извне - путем ракетного или бомбового удара или еще как-то", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".
По словам главы государства, следователи рассматривают все возможные версии, в том числе - и эту.
Серия взрывов прогремела во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери.
Сообщалось о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.
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