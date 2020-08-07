Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.08.2020 20:28

Президент Ливана не уверен, что взрыв в Бейруте - несчастный случай

Причиной мощнейшего взрыва в Бейруте вполне могли быть ракетный удар или бомба, заявил в пятницу президент Ливана Мишель Аун.

"Мы еще не выяснили причину. Есть вероятность, что это было вмешательство извне - путем ракетного или бомбового удара или еще как-то", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".

По словам главы государства, следователи рассматривают все возможные версии, в том числе - и эту.

Серия взрывов прогремела во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери.

Сообщалось о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЗРЫВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Макрон в четверг посетит пострадавший от мощного взрыва Ливан Президент Ливана попросил Харири остаться на посту премьера до формирования нового кабмина Президентом Ливана стал Мишель Аун ООН призывает Ливан поторопиться с выбором нового президента Президент Ливана не хочет продлевать срок своих полномочий В парламенте Ливана проведут второй тур выборов президента, но победитель вряд ли будет определен - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]