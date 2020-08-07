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СНГ 07.08.2020 21:56

Посол РФ в Белоруссии призвал "отбросить споры"

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о братских отношениях Москвы и Минска и призвал к еще большему взаимодействию.

"Масштаб этих отношений (Белоруссии и России - ИФ), отношений братских, последовательных, исторически подтвержденных, предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед. Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимание на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии - вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости", - заявил Мезенцев в пятницу на площадке БелАЭС. Посла цитирует пресс-служба посольства.

Мезенцев подчеркнул значимость загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. "Сегодня день, который знаменует очередной этап ввода в строй Белорусской атомной электростанции. Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень", - сказал посол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]