Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о братских отношениях Москвы и Минска и призвал к еще большему взаимодействию.

"Масштаб этих отношений (Белоруссии и России - ИФ), отношений братских, последовательных, исторически подтвержденных, предполагает, что мы вместе должны еще больше взаимодействовать и идти вперед. Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимание на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии - вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости", - заявил Мезенцев в пятницу на площадке БелАЭС. Посла цитирует пресс-служба посольства.

Мезенцев подчеркнул значимость загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС. "Сегодня день, который знаменует очередной этап ввода в строй Белорусской атомной электростанции. Значение этого события таково, что десятки поводов раздумывать о качестве российско-белорусских отношений отходят в тень", - сказал посол.