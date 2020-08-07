США направят помощь Ливану в размере $15 млн

США отправят Ливану продовольствие и медикаменты на сумму $15 млн в качестве помощи после серии разрушительных взрывов в бейрутском порту, сообщило в пятницу Агентство США по международному развитию.

По его данным, помощь, которая будет доставлена с помощью военных США, включает в себя продовольствие для 50 тыс. человек и лекарственные препараты для 60 тыс. пострадавших сроком на три месяца.

"Мы поддерживаем народ Ливана, который ищет помощи в это трудное время", - говорится в заявлении агентства.

Военные США накануне доставили в Ливан первую помощь - продовольствие, запасы воды и медикаменты.

Серия взрывов прогремела во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери.

Сообщается о более чем 130 погибших и почти 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова.

Власти Ливана полагают, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Между тем президент Ливана Мишель Аун в пятницу заявил, что причина взрыва еще не установлена, и он не исключает, что речь может идти не о несчастном случае, а о бомбовой или ракетной атаке.