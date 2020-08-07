Власти Азербайджана вводят ряд послаблений в карантинный режим

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введение ряда послаблений в карантинный режим с 10 августа, сообщает Оперативный штаб.
В частности, с 00:00 10 августа разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, деятельность торговых точек (за исключением крупных торговых центров), реализующих непродовольственную продукцию и оказывающих населению бытовые услуги.
Кроме того, разрешается деятельность в сфере производства машин и оборудования, электрооборудования, компьютерной продукции, автомобилей и прочих транспортных средств, полиграфической продукции, ювелирных изделий, одежды, музыкальных инструментов, обуви, табака и табачной продукции, и прочих промышленных продуктов.
Ликвидируется ограничение по числу находящихся на работе сотрудников для сфер производства средств личной гигиены, производства и ремонта строительного и бытового оборудования, оказания услуг проектирования, упаковки, производства каменной, металлической и деревянной продукции, мебели, зоомагазинов, точек продажи стройматериалов и мелкой бытовой утвари, онлайн-продаж, химической чистки, ремонта автомобилей, автомоек, а также переводческих услуг.
Также вводится система выезда и выезда из Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского и Сальянского районов. Согласно системе, въезд и выезд в вышеперечисленные города и районы разрешается только для участия в похоронах близкого родственника, на основе справки врача для получения лечения, на основе билетов на международные и внутренние рейсы, а также для возвращения на место проживание вернувшихся из зарубежных стран.
Для участия в похоронах близкого родственника необходимо предварительно получить разрешение в министерстве внутренних дел, позвонив на номер 102.
Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 31 августа 00:00 часов.
На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.
Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; на обслуживание клиентов на местах в объектах общепита; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).
Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.
А. Мамедов
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