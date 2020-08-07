Площадь пожара на территории химзавода SOCAR в Сумгайыте составила 1,2 тыс. кв. метров – МЧС

Пожар на территории завода «Этилен-Полиэтилен» производственного объединения «Азерхимия» (структура компании SOCAR/ГНКАР) потушен, сообщает МЧС Азербайджана.
"Причиной пожара стало возгорание остатков топлива внутри газоочистного сооружения в зоне газопереработки общей площадью 1,2 тыс. кв. метров. Другое оборудование, линии связи и близлежащие производственные площади были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными", - говорится в сообщении МЧС.
Как сообщалось ранее, заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов в интервью местными СМИ отметил, что пожар произошел не во время производственного процесса.
По его словам, в ходе происшествия пострадало несколько сотрудников.
В свою очередь, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в результате пожара пострадали 7 человек. «Один из них уже выписан, еще шестеро отправлены в Баку. При этом состояние одного из них оценивается как тяжелое», - подчеркнули в TABIB.
А. Мамедов
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