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Происшествия 07.08.2020 21:48

Площадь пожара на территории химзавода SOCAR в Сумгайыте составила 1,2 тыс. кв. метров – МЧС

Пожар на территории завода «Этилен-Полиэтилен» производственного объединения «Азерхимия» (структура компании SOCAR/ГНКАР) потушен, сообщает МЧС Азербайджана.

"Причиной пожара стало возгорание остатков топлива внутри газоочистного сооружения в зоне газопереработки общей площадью 1,2 тыс. кв. метров. Другое оборудование, линии связи и близлежащие производственные площади были защищены от огня. Пожар был потушен пожарными", - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось ранее, заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов в интервью местными СМИ отметил, что пожар произошел не во время производственного процесса.

По его словам, в ходе происшествия пострадало несколько сотрудников.

В свою очередь, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в результате пожара пострадали 7 человек. «Один из них уже выписан, еще шестеро отправлены в Баку. При этом состояние одного из них оценивается как тяжелое», - подчеркнули в TABIB.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, ЗАВОД, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]