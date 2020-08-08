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Трамп заверил, что соглашения с Ираном и КНДР будут заключены в случае его переизбрания президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания сможет в короткие сроки достичь соглашений с Ираном и Северной Кореей.

"Если мы победим, то сделку с Ираном заключим очень быстро, и с Северной Кореей тоже очень быстро", - сказал он на брифинге.

По его словам, если бы он не был избран в 2016 году, США "уже могли бы воевать с Северной Кореей", однако этого не произошло из-за того, что "мы наладили отношения" с КНДР.

Он также подчеркнул, что Тегеран крайне заинтересован в заключении соглашения с США, но ждет результатов американских выборов, рассчитывая, что с Джо Байденом, который является наиболее вероятный кандидатом на пост президента от Демократической партии, это будет сделать проще.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ, СДЕЛКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]