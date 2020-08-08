Трамп заверил, что соглашения с Ираном и КНДР будут заключены в случае его переизбрания президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания сможет в короткие сроки достичь соглашений с Ираном и Северной Кореей.

"Если мы победим, то сделку с Ираном заключим очень быстро, и с Северной Кореей тоже очень быстро", - сказал он на брифинге.

По его словам, если бы он не был избран в 2016 году, США "уже могли бы воевать с Северной Кореей", однако этого не произошло из-за того, что "мы наладили отношения" с КНДР.

Он также подчеркнул, что Тегеран крайне заинтересован в заключении соглашения с США, но ждет результатов американских выборов, рассчитывая, что с Джо Байденом, который является наиболее вероятный кандидатом на пост президента от Демократической партии, это будет сделать проще.