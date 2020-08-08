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Здравоохранение 08.08.2020 11:45

В Китае за сутки выявлены 45 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 31 больной в активной форме и 14 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксирован 31 активный случай, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще шесть активных и столько же бессимптомных были "импортированы".

За предыдущие сутки был выявлен 51 новый случай заражения: 37 активных и 14 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 596 активных случаев заражения при 2 тыс. 126 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрирован 4 тыс. 461 больной с коронавирусом: в Гонконге - 3 тыс. 938 (47 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 477 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]