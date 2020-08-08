В Китае за сутки выявлены 45 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 45 новых инфицированных COVID-19: 31 больной в активной форме и 14 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксирован 31 активный случай, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще шесть активных и столько же бессимптомных были "импортированы".

За предыдущие сутки был выявлен 51 новый случай заражения: 37 активных и 14 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 596 активных случаев заражения при 2 тыс. 126 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии трех районах зарегистрирован 4 тыс. 461 больной с коронавирусом: в Гонконге - 3 тыс. 938 (47 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 477 (семь случаев смерти).