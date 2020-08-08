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Происшествия 08.08.2020 10:50

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в китайском Синьцзяне

Землетрясение магнитудой 4,8 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР зафиксировала в субботу сейсмологическая служба Китая.

По ее данным, толчок произошел в 08:35 по местному времени (04:35 Баку), эпицентр залегал на глубине 20 км в районе города Турфан уезда Токсун.

Китайские СМИ сообщают, что он ощущался в административном центре Синьцзяна городе Урумчи.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СИНЬЦЗЯН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]