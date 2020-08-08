Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в китайском Синьцзяне

Землетрясение магнитудой 4,8 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР зафиксировала в субботу сейсмологическая служба Китая.

По ее данным, толчок произошел в 08:35 по местному времени (04:35 Баку), эпицентр залегал на глубине 20 км в районе города Турфан уезда Токсун.

Китайские СМИ сообщают, что он ощущался в административном центре Синьцзяна городе Урумчи.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.