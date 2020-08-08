Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".

Аналитики Fitch прогнозируют, что ВВП РФ упадет на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, вероятно, окажет негативное влияние примерно в 1 процентный пункт.

"Мы ожидаем в соответствии с нашим базовым сценарием, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% в 2022 году, - говорится в сообщении. - Ослабление темпов роста мировой экономики и/или сильная новая волна коронавируса представляют собой понижательные риски в ближайшей перспективе".

РДЭ России на уровне "ВВВ" отражают надежную и последовательную проводимую политику, которая способствует улучшению макроэкономической стабильности и устойчивости к шокам, а также сильные государственный и внешний балансы, подкрепляемые хорошей позицией в плане чистых суверенных иностранных активов, низкий государственный долг и увеличивающиеся бюджетные накопления. В качестве противовеса этим позитивным для кредитоспособности факторам выступают низкие перспективы роста, высокая зависимость от сырьевого сектора и слабые индикаторы качества управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами.

Fitch ожидает, что дефицит федерального бюджета России в текущем году составит 5,1% ВВП по сравнению с профицитом в 1,8% ВВП в 2019 году, отражая более низкие цены на нефть (в среднем $35 за баррель сорта Brent в этом году) и сокращение добычи, что негативно сказывается на нефтяных доходах. Также это обусловлено снижением налоговых сборов и антикризисными мерами правительства.

Аналитики агентства прогнозируют, что в следующем году дефицит сократится до 3,2% ВВП и до 0,8% в 2022 году благодаря постепенному восстановлению нефтяных и ненефтяных доходов, а также постепенному сворачиванию стимулирующих мер.

Американские санкции в настоящее время сдерживают проведение суверенных эмиссий в долларах США, но Россия указала на возможность выхода на международные рынки с заимствованиями в евро в 2020-2021 гг.

Объем госдолга, как ожидается, вырастет до 18,5% ВВП в 2020 году по сравнению с 14,6% в прошлом году, однако останется крайне низким для стран с рейтингами категории "ВВВ" (средний показатель - 52%).

Средний уровень инфляции прогнозируется на уровне 3,1% в 2020 году и повысится до 3,8% к концу 2022 года, но по-прежнему останется ниже целевого уровня в 4%.

Международные резервы увеличились до $591 млрд на конец июля с $554 млрд в конце прошлого года, в том числе из-за более высоких цен на золото (22% от резервов). Аналитики Fitch ожидают повышения резервов до $570 млрд к концу 2020 года и $586 млрд к 2022 году.

Санкционный риск остается высоким, отмечается в сообщении. США ввели санкции против "Северного потока 2" (Nord Stream 2) в конце 2019 года, и в Конгрессе США продолжает обсуждаться санкционное законодательство, которое может быть нацелено на новый суверенный долг, на финансовые организации, предположительно вовлеченные во вмешательство в выборы, а также на российский нефтегазовый сектор. Конкретные сроки, форма и фактическое осуществление законодательства о дальнейших санкциях остаются неопределенными.

"Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты агентства в настоящее время прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $35 за баррель в этом году, $45 за баррель в следующем году и $53 за баррель в 2022 году.

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, - сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. - Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему. Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации".

В этом году в России приняты беспрецендентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами, отметил Силуанов.

"Принятые меры показали свою эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах", - полагает министр.

"Для финансирования антикризисных мер и компенсации выпадающих доходов мы значительно нарастили объем государственных заимствований. Однако по мере восстановления экономики бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики. Мы вернёмся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок", - заявил он.

По его словам, при формировании бюджета на трехлетку предельные расходы, начиная с 2022 года, будут определены в соответствии с бюджетными правилами. "Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - считает Силуанов.