Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 19 млн, число жертв - 714 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на субботу достигло 19 млн 378 тыс. 036 человек, увеличившись за сутки на 288 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным четверга этот показатель составлял 336 тыс. 447.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 721 тыс. 324 против 714 тыс. 744 по состоянию на утро пятницы.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на субботу суммарно выявлено 4 млн 941 тыс. 635 заболевших, (рост за сутки на 58 тыс. 053), скончались 161 тыс. 347 (рост на 1 тыс. 243), излечились более 1,6 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 962 тыс. 442 (рост на 50 тыс. 230), умерли 99 тыс. 572 (рост на 1 тыс. 079), вылечены 2,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 61 тыс.537 и достигло 2 млн 088 тыс. 612, число летальных исходов за сутки увеличилось на 933 случая до 42 тыс. 518, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 51 тыс. 311 человек, суточный прирост составил 594, заразились 469 тыс. 407, поправились более 370 тыс.

В пятницу резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии. По сравнению с четвергом рост выявленных больных за сутки оставил 38%. Число инфицированных приближается к 250 тыс. скончались более 35 тыс., выздоровели 200 тыс.

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,9. В США на 1 млн населения скончались 495 человека, Бразилии - 469, Индии - 31, Мексике - 398, Италии - 582.