Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 216

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у троих человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 216, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 7 тыс. 166 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 282 человека. Выздоровели 996, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.