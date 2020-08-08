Россия в период боев на азербайджано-армянской границе организовала экстренные поставки в Армению комплексов РЭБ - СМИ

Россия в июле в ходе боев на армяно-азербайджанской границе организовала экстренную поставку вооружения Армении, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает азербайджанский портал www.minval.az.

«В те дни, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия. В общей сложности было совершенно семь рейсов: 2 рейса — 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа», - отмечает портал со ссылкой на свои источники.

По данным издания, летели российские Ил-76 окружным путём: по маршруту Ростов – Минводы — Актау-Туркменбаши – Новшер — Решт —Мегри — Ереван. «Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути - 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию — в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути — 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно — проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных «транспортников» просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана», - подчеркивает портал.

Всего в Армению было доставлено 280 тонн военной техники. В их числе — современные средства радиоэлектронной борьбы, основанные на новейших военно-электронных технологиях. В их числе — «Красуха», «Автобаза», «Небо-М», репитеры и др. «В условиях реальной войны у РЭБ множество задач: глушение связи, «перехват» и т.д. Задействованы они и в борьбе с беспилотниками — а это для Армении больное место еще с 2016 года», - подчеркивается в материале портала.

Издание отмечает, что Россия отправляла в Армениию военную технику, причем весьма специфичную, как раз в то время, когда на Товузском направлении шли бои. Точнее, когда армянская атака на Товузском направлении начала захлёбываться, а прежние бравурно-победные настроения сменились отчётливой паникой.

«Такая техника стоит дорого. У Армении даже теоретически не было бы денег за неё заплатить. Не было и сведений о кредитах, переговорах, подготовке контрактов и т.д. А это верный признак, что все решалось в пожарном порядке. И да, речь шла не о паре-тройке «единиц», а о семи (!) военно-транспортных самолетах. Что уже однозначно свидетельствует о весьма высоком уровне принятия решения», - отмечает портал.

Кроме этого, портал подчеркивает, что данные поставки вооружения Армении ставят под сомнения обязательства РФ, как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Бои в Товузском направлении границы продолжались 13-14 июля.

В среду, 15 июля, ситуация на границе была спокойной.

Однако, в утренние часы 16 июля ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. По данным оборонного ведомства, армянской стороной были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

С 17 июля ситуация на границе относительно спокойная.

С 12 июля азербайджанская армия потеряла 12 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

А.Азизов