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Бизнес и законодательство 08.08.2020 11:28

Власти Азербайджана могут 17 августа и 24 августа пойти на очередной этап послаблений для бизнеса из-за COVID-19 – помощник президента

Власти Азербайджана рассматривают возможность частичного возобновления деятельности кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Обсуждается возобновление деятельности на открытом воздухе кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, открытия возможности посещения регионов страны – с 24 августа», - сказал Мовсумов на брифинге в субботу.

По его словам, решения по данным смягчениям еще не принято, но находится в повестке дня.

«Главный вопрос – это эпидемиологическая ситуация. Если все будет нормально, то эти послабления возможны. Иначе нам придется пересмотреть график открытий или же вообще отказаться от этих планов», - добавил он.

Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

При этом в 13 городах и районах страны, в том числе в Баку, действует жесткий карантин: не работают объекты общепита, торговые центры, нельзя посещать регионы.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешают деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.

А.Азизов

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Тэги: КАРАНТИН, СМЯГЧЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]