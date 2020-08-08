Власти Азербайджана могут 17 августа и 24 августа пойти на очередной этап послаблений для бизнеса из-за COVID-19 – помощник президента

Власти Азербайджана рассматривают возможность частичного возобновления деятельности кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
«Обсуждается возобновление деятельности на открытом воздухе кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, открытия возможности посещения регионов страны – с 24 августа», - сказал Мовсумов на брифинге в субботу.
По его словам, решения по данным смягчениям еще не принято, но находится в повестке дня.
«Главный вопрос – это эпидемиологическая ситуация. Если все будет нормально, то эти послабления возможны. Иначе нам придется пересмотреть график открытий или же вообще отказаться от этих планов», - добавил он.
Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.
При этом в 13 городах и районах страны, в том числе в Баку, действует жесткий карантин: не работают объекты общепита, торговые центры, нельзя посещать регионы.
На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.
При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешают деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.
А.Азизов
Россия в период боев на азербайджано-армянской границе организовала экстренные поставки в Армению комплексов РЭБ - СМИ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Белград направит в Баку делегацию для изучения вопроса использования ВС Армении сербского вооружения в боях на армяно-азербайджанской границе в июле - Вучич
Минобразования Азербайджана получит 7 млн манатов на строительство школ модульного типа
В Армении число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч
В Китае за сутки выявлены 45 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Премьер-министр Ирака проведет переговоры с Трампом 20 августа в Вашингтоне - Белый дом
Трамп заверил, что соглашения с Ираном и КНДР будут заключены в случае его переизбрания президентом
Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на пост президента
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб