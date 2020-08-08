Власти Азербайджана в субботу обсудят вопрос усиления контроля над бизнесом в условиях послаблений

Премьер-министр Азербайджана в субботу проведет специальное заседание для обсуждения вопросов усиления контроля в условиях послаблений для бизнеса, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Как вы знаете, решением Оперштаба при Кабмине с 10 августа открываются непродовольственные магазины, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги. Все эти поэтапные послабления режима предпринимаются, основываясь на опыте других стран. Разумеется, послабления увеличивают риск возрастания распространения вируса. Поэтому одной из важных задач, поставленных перед нами, является снижение распространения вируса. Для этого необходимо соблюдать следующие правила: надевать маски, соблюдать социальной дистанцирование, мыть руки”, - отметил Мовсумов на брифинге в субботу.

По словам помощника президента, немаловажным фактором является государственный контроль над соблюдением правил безопасности, для чего будут предприняты серьезные меры.

«Сегодня будет проведено заседание, возглавляемое премьер-министром, на котором будут поставлены задачи перед каждым исполнительным органом страны по надзору соблюдений правил безопасности”, - отметил Мовсумов.

Мовсумов также добавил, что дальнейшее действия по поводу ослаблений карантинного режима будут зависеть от степени роста распространения вируса, а также успешной динамике числа выздоровевших.

Как отмечалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введение ряда послаблений в карантинный режим с 10 августа, сообщает Оперативный штаб.

В частности, с 00:00 10 августа разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, деятельность торговых точек (за исключением крупных торговых центров), реализующих непродовольственную продукцию и оказывающих населению бытовые услуги.

Кроме того, разрешается деятельность в сфере производства машин и оборудования, электрооборудования, компьютерной продукции, автомобилей и прочих транспортных средств, полиграфической продукции, ювелирных изделий, одежды, музыкальных инструментов, обуви, табака и табачной продукции, и прочих промышленных продуктов.

Ликвидируется ограничение по числу находящихся на работе сотрудников для сфер производства средств личной гигиены, производства и ремонта строительного и бытового оборудования, оказания услуг проектирования, упаковки, производства каменной, металлической и деревянной продукции, мебели, зоомагазинов, точек продажи стройматериалов и мелкой бытовой утвари, онлайн-продаж, химической чистки, ремонта автомобилей, автомоек, а также переводческих услуг.

Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; на обслуживание клиентов на местах в объектах общепита; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).

Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

Х.Насирзаде