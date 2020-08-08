Азербайджан в июле обязательства по снижению добыче нефти в рамках ОПЕК+ выполнил на 99,9% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июле 2020 года составила 554,1 тыс. б/с против июньского показателя 553,8 тыс. б/с, сообщает Минэнерго.

"В июле Азербайджан снизил добычу нефти на 163,9 тыс. б/с. С учетом обязательств страны по сокращению в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, страна выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 99,9%", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в июле добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составила 435,1 тыс. б/с, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями (СП и ОК), действующими на суше, - 119 тыс. б/с.

Минэнерго подчеркивает, что в целом, в июле добыча нефти в Азербайджане с учетом конденсата составила 650,1 тыс. б/с, из которых 96 тыс. б/с пришлась на конденсат.

Как сообщалось ранее, в мае Азербайджан обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 98%, в июне – на 100,1%.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Для что выполнения Азербайджаном своих обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 434 б/с, SOCAR, СП и ОК – со 151 тыс. б/с до 120 тыс. б/с.

А.Азизов