За сутки в России выявлено 5,2 тыс. новых случаев коронавируса, 129 умерших - оперштаб

За сутки в России зарегистрировано 5,2 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

Также за сутки зарегистрировано 129 летальных случаев и 6615 выздоровевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 882 347 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, 14854 умерших, 690 207 выписанных.

В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных.

ЗАБОЛЕВШИЕ

Еще 178 заболевших коронавирусом за сутки - в Свердловской области, 161 - в Московской области, 155 - в Санкт-Петербурге, 137 - в Ставропольском крае, 129 - в Ростовской области, 128 - в Красноярском крае, 127 - в Ханты-Мансийском АО, 119 - в Иркутской области, 117 - в Нижегородской области, 116 - в Мурманской области, 112 - в Краснодарском крае, 105 - в Омской области, 101 - в Оренбургской области, 100 - в Ульяновской области, в других субъектах - меньше 100 заболевших за сутки.

УМЕРШИЕ

Еще 12 умерших за сутки зарегистрировано в Архангельской области, 10 - в Санкт-Петербурге, семь - в Свердловской области, шесть - в Ростовской области, по пять - в Ленинградской области, Красноярском крае, по четыре - в Мурманской, Новосибирской, Тульской областях, Алтайском крае, по три - во Владимирской, Тверской, Оренбургской, Омской областях, по два - в Коми, Дагестане, Хакасии, Рязанской, Смоленской, Псковской, Кировской, Нижегородской, Московской областях, Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском АО, по одному - в Карелии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Башкирии, Якутии, Пензенской области, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Астраханской, Волгоградской областях, Забайкальском крае.