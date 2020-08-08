Азербайджан планирует либерализацию экономики за счет улучшения управления в госкомпаниях

Деятельность "Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ) позволит создать современные системы управления госкомпаниями, что приведет к либерализации многих секторов экономики, заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Основной целью создания инвестиционного холдинга является управление госкомпаниями, которые составляют преобладающую часть национальной экономики. Это, как отмечал ранее президент страны, вызвано ввиду неадекватного контроля на сегодняшний день. В связи с этим перед холдингом поставлены соответствующие задачи. Современные системы управления, которые будут применены, приведут к либерализации много секторов экономики страны», - отметил Мовсумов на брифинге в субботу.

По словам помощника президента, деятельность инвестхолдинга будет направлена приоритетно на поддержку ненефтяного, частного сектора, что в свою очередь, будет способствовать прозрачному регулированию экономики и развитию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 августа подписал указ о создании публичного юридического лица "Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ). Уставный капитал АИХ составит 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу).

Целью создания холдинга является повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение их устойчивости.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить список государственных предприятий, которые перейдут в подчинение АИХ, а также механизм формирования взносов, которые госпредприятия будут перечислять в Холдинг.

Согласно утвержденному уставу холдинга, АИХ будет управлять государственными компаниями и предприятиями на основе общих принципов, совершенствуя их деятельность, а также повышая эффективность и прозрачность их инвестиционных программ.

Х.Насирзаде