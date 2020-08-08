Минобразования Азербайджана получит 7 млн манатов на строительство школ модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры образования».
Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделяется 7 млн манатов на строительство школ модульного типа.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.
Соответствующее распоряжение Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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