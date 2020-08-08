Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 08.08.2020 13:24

Минобразования Азербайджана получит 7 млн манатов на строительство школ модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры образования».

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделяется 7 млн манатов на строительство школ модульного типа.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБРАЗОВАНИЯ, МОДУЛЬНЫЕ/ШКОЛЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана назначил нового министра образования Президент Азербайджана распорядился о назначении нового министра образования

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]