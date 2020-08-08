Путин соболезнует президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета в Кожикоде

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с крушением пассажирского лайнера в аэропорту города Кожикоде, сообщает сайт Кремля в субботу.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе", - говорится в сообщении.
Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов.
На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.
Не менее 20 человек погибли, более 120 получили травмы. По данным СМИ, среди погибших - оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.
Чрезвычайное происшествие случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.
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