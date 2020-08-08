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Москва призывает Вашингтон пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии IT-гигантов США в сегменте соцсетей в связи с ситуацией с TikTok - МИД РФ

В Москве видят в действиях США в отношении социальной сети TikTok нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона, считают, что запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией является очередным примером недобросовестной конкуренции, заявили в МИД РФ.

"Призываем Вашингтон пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

Она добавила, что в Москве ожидают, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действиям.

"Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей "ТикТок" нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области", - подчеркнула она.

По ее словам, основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией "БайтДэнс" в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям "представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве".

"Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично", - заявила Захарова.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, TIKTOK, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]