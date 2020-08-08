Москва призывает Вашингтон пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии IT-гигантов США в сегменте соцсетей в связи с ситуацией с TikTok - МИД РФ

В Москве видят в действиях США в отношении социальной сети TikTok нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона, считают, что запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией является очередным примером недобросовестной конкуренции, заявили в МИД РФ.
"Призываем Вашингтон пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте социальных сетей и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.
Она добавила, что в Москве ожидают, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку указанным действиям.
"Видим в необоснованно жестких рестриктивных действиях американской стороны в отношении одной из крупнейших социальных сетей "ТикТок" нарушение широкого круга международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации, свободного выбора ее источников, а также поощрения сотрудничества в данной области", - подчеркнула она.
По ее словам, основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией "БайтДэнс" в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям "представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве".
"Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично", - заявила Захарова.
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