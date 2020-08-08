В Белоруссии за сутки выявлено 124 случая коронавируса, два пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 8 августа зарегистрированы 68 тыс.738 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 124 случаев против 111 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 (на 7 августа - 583) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 8 августа выздоровели и выписаны 64 тыс. 744 пациента (на 8 августа - 64 тыс. 200), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 544 человека.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 363 тыс. 011 тестов на коронавирусную инфекцию (на 7 августа - 1 млн 353,7).
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