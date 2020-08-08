Глава Евросовета заверил Ливан в солидарности ЕС в связи с катастрофой в Бейруте

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, прибывший в субботу в Бейрут, пообещал ливанцам конкретную помощь Евросоюза в связи с постигшей город катастрофой.

"Ливан может рассчитывать на солидарность Европы с ее конкретными действиями для ливанского народа", - заверил глава Евросовета в своем сообщении в твиттере.

В воскресенье Мишель примет участие в инициированной Францией международной видеоконференции по сбору средств для оказания чрезвычайной помощи Ливану в связи с бедствием в результате взрывов в бейрутском порту.

Председатель Европейского совета и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 августа призвали лидеров стран Евросоюза усилить поддержку Ливана, в том числе помощь находящимся там сирийским беженцам.

"Мы вместе как ЕС должны внести вклад в процесс восстановления (Ливана), который предстоит пройти", - заявили главы ведущих институтов Евросоюза.

Они подчеркнули, что драматический инцидент в Бейруте будет иметь серьезные экономические последствия для страны, которая уже без того переживала серьезные трудности, усугубленные пандемией COVID-19.

"Мы заинтересованы в том, чтобы действовать сейчас и ограничить последствия этой трагедии. Поэтому мы призываем вас усилить поддержку Ливана, как в отношении насущных потребностей, так и долгосрочной реконструкции страны", - подчеркивается в письме европейским руководителям.

Мощнейший взрыв прогремела 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. По последним данным, катастрофа унесла жизни более 150 человек, около 5 тыс. получили ранения.

Предполагается, что в порту взорвалась конфискованная несколько лет назад партия нитрата аммония. При этом в правительстве Ливана признали, что груз хранился в порту без каких бы то ни было предосторожностей.