В Азербайджане за сутки выявлены 105 новых случаев COVID-19, 5 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 105 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 360 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 5 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 33481, число вылечившихся – 30056, общее число умерших составило 488.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,937 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 6,457 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 779,508 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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