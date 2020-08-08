В Азербайджане за сутки выявлены 105 новых случаев COVID-19, 5 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 105 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 360 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 5 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33481, число вылечившихся – 30056, общее число умерших составило 488.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,937 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,457 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 779,508 тыс. тестов.

Х.Насирзаде