В Таджикистане за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 39 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 745, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
За день до этого сообщалось о 41 выявленном заражении за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 44 человека, с начала пандемии выздоровели 6 528, или 84,2% больных.
О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 62 человека.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
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