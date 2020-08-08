Глава Евросовета призвал провести независимое расследование взрыва в Бейруте

Посетивший в субботу Ливан председатель Европейского совета Шарль Мишель осмотрел порт Бейрута, разрушенный взрывами, и высказался за независимое расследование этой трагедии, сообщила пресс-служба Евросовета.
"Он призвал к независимому расследованию, чтобы пролить свет на причины этой катастрофы, и предложил европейский опыт", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
"Меня тронуло мужество ливанского народа, пострадавшего от этой трагедии и в без того сложных условиях. ЕС - давний друг и партнер (Ливана). В это трудное время мы полностью солидарны с Ливаном, как никогда", - приводятся в документе слова главы Евросовета.
В коммюнике сообщается, что во время своего визита Мишель встретился с представителями Ливанского Красного Креста и выразил свое уважение командам спасателей, в том числе европейцам, которые работают круглосуточно и проявляют огромное мужество.
Председатель Европейского совета, отмечают в Брюсселе, подтвердил готовность ЕС продолжать оказание срочной помощи народу Ливана. ЕС, напоминается в документе, уже задействовал свои чрезвычайные механизмы. Он мобилизовал 33 млн евро на неотложные нужды ливанской стороны, и более 250 спасателей из государств-членов Евросоюза работают на местах.
Во время своего визита в Бейрут глава Евросовета встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном, председателем парламента Набихом Берри и главой правительства Хасаном Диабом.
В ходе бесед Мишель подчеркнул важность структурных реформ в соответствии с планом правительства, с международными обязательствами Ливана и с требованиями ливанского народа, а также призвал к конкретным шагам по реформированию финансовой системы и принятию антикоррупционных мер.
"Для Ливана чрезвычайно важно провести фундаментальные структурные реформы. Ливанцы могут рассчитывать на Европейский союз в этих усилиях, но ключевое значение имеет внутреннее единство (в обществе)", - заявил глава Европейского совета своим ливанским партнерам.
Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в Бейруте, достигло 6 тысяч, сообщил Минздрав Ливана.
Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.
В субботу вечером в Бейруте проходит многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.
Группа участников акции протеста против властей в Бейруте сумела прорваться в здание МИД Ливана, сообщает ливанское издание Daily Star.
Демонстранты выражают недовольство тем, что власти страны не смогли предотвратить произошедший ранее на этой неделе взрыв в порту Бейрута. Кроме того, они обвиняют правительство и во многих других проблемах, в том числе - экономических.
Sky News сообщает, что в акции протеста в Бейруте участвуют несколько тысяч демонстрантов, они, в частности, попытались прорваться к зданию парламента, но были остановлены стражами порядка.
Полиция в ряде случаев применила слезоточивый газ.
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