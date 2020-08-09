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Здравоохранение 09.08.2020 09:07

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур

В Бразилии число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний за минувшие сутки увеличилось на 905 человек и достигло 100 тыс. 477, сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 3 млн 012 тыс. 412 случаев заражения, излечились 2,28 млн человек.

По числу инфицированных и летальных исходов Бразилия занимает второе после США место в мире.

Верховный суд Бразилии объявил траур по 100 тыс. умерших от распространения инфекции, о чем сообщил в своем твиттере.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев преуменьшал опасность распространения вируса, называя его "маленьким гриппом", критикуя карантинные меры, которые вводили губернаторы некоторых штатов страны, подчеркивая, что эти меры могут подорвать экономику. Президент также уволил в течение месяца двух министров здравоохранения, выступавших за жесткие меры изоляции.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]