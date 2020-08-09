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СНГ 09.08.2020 09:30

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

Участки для голосования в основной день выборов президента Белоруссии открылись в воскресенье в 08.00.

Кандидатами на пост главы государства являются сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий президент Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель партии БСДГ Сергей Черечень.

В соответствии с Избирательным кодексом Белоруссии, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в списки избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Всего в списки избирателей на текущих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека и 5 тыс. 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. Явка за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%.

В основной день выборов, 9 августа, голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00. Агитация в день голосования не допускается.

На текущих выборах международное наблюдение будут осуществлять только наблюдатели от СНГ и дипкорпуса. Так, Центризбирком Белоруссии аккредитовал 248 международных наблюдателей за выборами президента: 184 наблюдателя от СНГ и 64 наблюдателя от дипломатического корпуса.

МИД Белоруссии 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Белоруссией обязательствам. Таким образом Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]