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Дальнее зарубежье 09.08.2020 10:30

Совместное российско-турецкое патрулирование успешно завершилось в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщили в ЦПВС

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на маршруте протяженностью 50 километров в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщил журналистам в воскресенье представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Егор Мальцев.

"Проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование протяженностью 50 километров. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники на высоте от 50 до 200 метров", - сказал он.

Представитель ЦПВС отметил, что патрулирование завершилось успешно. "С турецкими коллегами мы договорились о проведении очередного патрулирования, которое состоится в ближайшее время", - заявил Мальцев.

Он рассказал, что патрули проехали по участкам, где до войны добывали нефть. Целью патрулирования было убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных формирований.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

В марте 2020 года Москва и Анкара согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Боевые действия в этом регионе должны были прекратиться с 6 марта.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАТРУЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]