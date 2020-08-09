Совместное российско-турецкое патрулирование успешно завершилось в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщили в ЦПВС

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на маршруте протяженностью 50 километров в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщил журналистам в воскресенье представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Егор Мальцев.
"Проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование протяженностью 50 километров. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники на высоте от 50 до 200 метров", - сказал он.
Представитель ЦПВС отметил, что патрулирование завершилось успешно. "С турецкими коллегами мы договорились о проведении очередного патрулирования, которое состоится в ближайшее время", - заявил Мальцев.
Он рассказал, что патрули проехали по участкам, где до войны добывали нефть. Целью патрулирования было убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных формирований.
22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
В марте 2020 года Москва и Анкара согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Боевые действия в этом регионе должны были прекратиться с 6 марта.
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