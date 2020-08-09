Более 700 человек пострадали при антиправительственных протестах в Бейруте

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции, сообщают арабские СМИ с места событий.
Тысячи горожан вышли на улицы Бейрута и приняли участие в демонстрациях протеста против правительства, которое не приняло мер по предотвращению взрыва в порту 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, унесший жизни почти 160 человек. Ранения получили 6 тыс., более 300 тыс. человек лишились крова над головой.
Протестующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации, сообщило в субботу ливанское государственное информационное агентство NNA.
Армия вытеснила группу протестующих, захвативших пострадавшее от взрыва здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".
Как сообщали французские СМИ, премьер-министр Ливана Хасан Диаб озвучил предложение организовать в стране досрочные выборы в парламент.
"Только досрочные выборы могут позволить преодолеть структурный кризис", - сказал он, выступая в эфире ливанского телевидения. При этом ряд депутатов парламента уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.
В то же время правительство США поддерживает право ливанских демонстрантов на мирный протест и настоятельно призывает всех участников воздержаться от насилия, говорится в сообщении посольства США в Бейруте.
Посольство также заявило в своем твиттере, что ливанский народ "заслуживает иметь лидеров, которые прислушаются к нему и изменят курс, чтобы ответить на народные требования прозрачности и подотчетности".
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