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Здравоохранение 09.08.2020 13:55

В Казахстане за сутки 1 тыс. 11 заболеваний коронавирусной пневмонией, скончались 15 человек

Медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 1011 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства за день от этой болезни скончались 15 человек.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 1 тыс. 102 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и 17 летальных исходах за день.

Всего с начала августа в стране зарегистрирован 13 тыс. 121 случай заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 152 человека, сообщает министерство.

Вместе с тем, по данным ведомства, к утру воскресенья в Казахстане подтвержден 98 тыс. 701 случай заражения COVID-19 (+872 за сутки).

Число жертв коронавируса достигло 1 тыс. 246 человек (+28 человек за сутки), говорится в сообщении Минздрава.

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 тыс. 182 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится 5 тыс. 21 пациент, на амбулаторном лечении - 20 тыс. 161. 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 - крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в министерстве в воскресенье.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПНЕВМОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]