В Казахстане за сутки 1 тыс. 11 заболеваний коронавирусной пневмонией, скончались 15 человек

Медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 1011 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства за день от этой болезни скончались 15 человек.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 1 тыс. 102 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и 17 летальных исходах за день.

Всего с начала августа в стране зарегистрирован 13 тыс. 121 случай заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 152 человека, сообщает министерство.

Вместе с тем, по данным ведомства, к утру воскресенья в Казахстане подтвержден 98 тыс. 701 случай заражения COVID-19 (+872 за сутки).

Число жертв коронавируса достигло 1 тыс. 246 человек (+28 человек за сутки), говорится в сообщении Минздрава.

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 тыс. 182 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится 5 тыс. 21 пациент, на амбулаторном лечении - 20 тыс. 161. 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 - крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в министерстве в воскресенье.