ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Чинари на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов", - отмечает минобороны.