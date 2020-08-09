ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Чинари на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов", - отмечает минобороны.
BNA предлагает создать выделенные полосы для автобусов на 22 улицах и проспектах Баку
BNA с 10 августа запускает 5 дополнительных экспресс-линий
Азербайджан планирует либерализацию экономики за счет улучшения управления в госкомпаниях
Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 225
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс. человек, объявлен траур
В Таджикистане за сутки выявили почти 40 новых случаев коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Совместное российско-турецкое патрулирование успешно завершилось в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщили в ЦПВС
В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах
Премьер Ливана на фоне акций протеста предложил провести досрочные выборы в парламент
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб