BNA с 10 августа запускает 5 дополнительных экспресс-линий

Бакинское транспортное агентство (BNA) с 10 августа 2020 года увеличивает число автобусов, задействованных в экспресс-линиях.

«С 10 августа будут введены в эксплуатацию 5 дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействуя около 80 автобусов. 3 из этих линий будут работать в близлежащих населенных пунктах. Благодаря этому около 36-40 тыс. пассажиров будут иметь свободный доступ к центру города в течение дня в направлении поселков Мярдакян, Маштага, Бильгях и Нардаран», - отмечается в сообщении агентства.

Таким образом, число экспресс-линий увеличится до 12.

Как отмечает агентство, запуск дополнительных экспресс-линий связан с резким увеличением числа пассажиров ввиду послабления карантина.

Следуя информации, ежедневный пассажиропоток увеличился на 17-25%.

“По сравнению с обычным летним режимом на линиях сейчас курсирует на 45% больше автобусов”, - сообщает BNA.

Согласно данным BNA с марта по 6 августа текущего года число автобусных маршрутных линий увеличено до 160, автобусов – до 1,9 тыс., что, в свою очередь, позволило перевезти 137 млн 292,769 тыс. пассажиров.

«По 7 экспресс-линиям перевезено 2 млн 795,613 тыс. пассажиров», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 10 августа вводится ряд послаблений в карантинный режим.

В частности, с 00:00 10 августа разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, деятельность торговых точек (за исключением крупных торговых центров), реализующих непродовольственную продукцию и оказывающих населению бытовые услуги.

Кроме того, разрешается деятельность в сфере производства машин и оборудования, электрооборудования, компьютерной продукции, автомобилей и прочих транспортных средств, полиграфической продукции, ювелирных изделий, одежды, музыкальных инструментов, обуви, табака и табачной продукции, и прочих промышленных продуктов.

Ликвидируется ограничение по числу находящихся на работе сотрудников для сфер производства средств личной гигиены, производства и ремонта строительного и бытового оборудования, оказания услуг проектирования, упаковки, производства каменной, металлической и деревянной продукции, мебели, зоомагазинов, точек продажи стройматериалов и мелкой бытовой утвари, онлайн-продаж, химической чистки, ремонта автомобилей, автомоек, а также переводческих услуг.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

Х.Насирзаде