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Здравоохранение 09.08.2020 11:17

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 225

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у девяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 225, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 7 тыс. 68 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 250 человек. Выздоровели 1 тыс. человек, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]