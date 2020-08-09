В Армении за сутки 387 заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 387 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 410, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 1019 человек. "Из них 791 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 32 тыс. 520 человек (+125 за сутки).
За сутки в стране проведено 1 тыс. 576 тестов на COVID-19.
Спецназы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Россия в период боев на азербайджано-армянской границе организовала экстренные поставки в Армению комплексов РЭБ - СМИ
ЕС создает механизм против возможных американских санкций по "Северному потоку 2"
Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза - до $23,2 млрд
Итоги внешней торговли КНР в первой половине 2020 г. превзошли ожидания - министр коммерции
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Народ Ливана нуждается в правде о взрыве в Бейруте - глава Евросовета
Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов - государственный exit poll
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии