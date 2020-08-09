В Армении за сутки 387 заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 387 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 410, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 1019 человек. "Из них 791 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 32 тыс. 520 человек (+125 за сутки).

За сутки в стране проведено 1 тыс. 576 тестов на COVID-19.