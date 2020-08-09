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Дальнее зарубежье 09.08.2020 15:29

Участники Всеафганского совета старейшин постановили освободить всех пленных талибов

Всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил в воскресенье освободить всех участников движения "Талибан", заключенных в тюрьмах страны, передает афганский телеканал Tolo News.

В настоящее время в афганских тюрьмах остаются примерно 400 талибов.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

Пленные должны быть освобождены под национальные и международные поручительства в том, что они никогда более не вернутся к вооруженной борьбе. Участники джирги призвали соседние страны к сотрудничеству с Афганистаном в достижении мира.

Освобождение всех пленников, удерживаемых обеими сторонами внутриафганского конфликта, является условием для начала мирных переговоров между властями страны и талибами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, СТАРЕЙШИНЫ, ПЛЕННИКИ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]