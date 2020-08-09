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Здравоохранение 09.08.2020 15:57

Почти 1,2 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки на Украине, 18 человек скончались

На Украине несколько снизилось в сравнении с предыдущими днями количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19: за минувшие сутки выявлено 1 тыс. 199 инфицированных, 18 ранее заболевших умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По его данным, 317 человек выздоровели.

До этого в стране шесть дней подряд число новых выявленных случаев заражения коронавирусом росло, при этом четыре последних дня зафиксированы антирекорды по количеству новых случаев. Так, 8 августа выявлено 1 тыс. 489 инфицированных; 7 августа было 1 тыс. 453 инфицированных, 6 августа - 1 тыс. 318 заболевших, 5 августа - был 1 тыс. 271 новый заразившийся за сутки.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 80 тыс. 949 человек, выздоровевших - 43 тыс. 972, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 тыс. 897 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеет 35 тыс. 80 человек, что на 864 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (125), Ивано-Франковской области (124), Харьковской области (123), Киеве (120) и Черновицкой области (104).

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]