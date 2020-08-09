Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 189,6 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 992 и на утро воскресенья достигло 189 тыс. 683, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 185 и достигло 131 тыс. 939 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 56 и достигло 3 тыс. 118 человек.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру воскресенья достигло 111 тыс. 822. Скончались 1 тыс. 398 человек (+43 за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 872 и достигло 98 тыс. 701, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлены 444 активных и 428 бессимптомных заражений.

Накануне сообщалось о 907 новых больных коронавирусом, выявленных в стране за сутки.

Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 13 тыс. 301 (+151 заражение за сутки), Нур-Султан - 12 тыс. 886 (+174), Атырауская область - 10 тыс. 576 (+41), а также Карагандинская область - 9 тыс. 335 (+90) и Восточно-Казахстанская область - 7 тыс. 217 (+78).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 72 тыс. 273 человек (+664 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса в стране достигло 1 тыс. 246 человек (+28 человек за сутки).

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 тыс. 182 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится 5 тыс. 21 пациент, на амбулаторном лечении - 20 тыс. 161. 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 - крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в министерстве в воскресенье.

В пресс-службе ведомства также сообщили, медики за минувшие стуки зарегистрировали 1011 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались 15 человек.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 1 тыс. 102 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и 17 летальных исходах за день.

Всего с начала августа в стране зарегистрирован 13 тыс. 121 случай заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 152 человека.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 332 заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 39 тыс. 919, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 425 новых больных, выявленных за сутки.

По данным ведомства, зафиксировано еще восемь летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 468 человек.

Общее число излечившихся достигло 31 тыс. 822 человек (+541 за сутки).

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 738 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 30 тыс. 197, сообщил в воскресенье Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 650 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще пять человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 190 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 21 тыс. 316 человек (+936 человек за сутки).

На карантине находятся более 92 тыс. человек, у 974 больных состояние оценивается как тяжелое, у 274 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 39 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 745, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 41 заболевшем за сутки.

Число излечившихся увеличилось на 44 и достигло 6 тыс. 528 человек.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. С начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 62 человека.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".