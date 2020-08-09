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ТЭК 09.08.2020 16:56

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза - до $23,2 млрд

Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco в первом полугодии составила $23,2 млрд, снизившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из сообщения компании.

Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года. По итогам второго квартала этот показатель составил $6,1 млрд по сравнению с $20,6 млрд во втором квартале 2019 года.

Во втором квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за первый квартал в размере $18,75 млрд. Компания объявила о намерении выплатить за второй квартал 2020 года также $18,75 млрд по сравнению с $13,4 млрд во втором квартале 2019 года.

Капитальные затраты в первом полугодии составили $13,6 млрд, во втором квартале - $6,2 млрд. "Aramco продолжает программу оптимизации и повышения эффективности капитальных затрат и ожидает, что по итогам 2020 года их размер составит в диапазоне $25-30 млрд", - отмечается в пресс-релизе.

Добыча углеводородов во втором квартале составила 12,7 млн б.н.э. в сутки.

"Сильные препятствия, вызванные сокращением спроса и снижением цен на нефть, отразились на наших результатах за второй квартал. (...)", - приводятся в сообщении слова главы Saudi Aramco Амина Нассера. Тем не менее, он отметил, что благодаря низким производственным затратам, гибкой рабочей силе и уникальному масштабу компании удалось получить "солидную прибыль".

По словам Нассера, компания продолжит придерживаться своей долгосрочной стратегии диверсификации и роста.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, SAUDI/ARAMCO, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]