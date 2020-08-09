Евросоюз готовит механизм, который сделает его более устойчивым против экстерриториальных санкций третьих стран, в том числе возможных американских санкций, направленных против "Северного потока 2", сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Что до ответных мер, Европейская комиссия работает над "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС". Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о возможности единого ответа ЕС на санкции против "Северного потока 2".

Он отметил, что единая позиция ЕС по этому вопросу была высказана верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Ссылаясь на ситуацию, в том числе вокруг "Северного потока 2", он выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что " США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов". В своем заявлении он также дал четко понять, что ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. И добавил, что европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", - сказал Эдерер.

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, принятый в Сенате, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции.

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.